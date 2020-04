IL MONDO DEL MARKETING

Lego e Nintendo insieme: affidata a Connexia la strategia di marketing

Lego affida a Connexia la strategia di comunicazione e la gestione delle attività pr e influencer legate al lancio sul mercato italiano del nuovo tema Lego Super Mario, in arrivo entro l’anno.

Iniziata nel 2018 con l’assegnazione a Connexia del coordinamento di tutte le attività di influencer marketing, e prendendo il via dalla selezione e dal dialogo con gli influencer per i progetti di product placement, la collaborazione tra il gruppo Lego e Connexia si è progressivamente consolidata, fino ad arrivare alla costruzione di progetti di più ampio respiro, con ricadute digital, social e di produzione media.

Oggi, con una strategia che si articolerà in differenti momenti e attività durante tutto l’arco del 2020, per la prima volta Connexia è dunque chiamata ad affiancare il brand danese, oltre che nella solida parte di influencer marketing, anche nella comunicazione pr, per il lancio di Lego Super Mario.

Grazie alla partnership con Nintendo, il gruppo Lego porta il leggendario mattoncino a un nuovo livello, dando vita a un’esperienza di gioco del tutto nuova. Il set si basa, infatti, sulla costruzione del personaggio interattivo Lego Mario, ed è destinato a rivoluzionare il modo in cui gli amanti del celebre videogioco anni ‘90 sono abituati a interagire con il simpatico idraulico baffuto: non più attraverso lo schermo, ma nel mondo reale, in un gioco fisico adatto a tutte le età.

“Lego Super Mario rappresenta per noi un’opportunità unica per ampliare la nostra esperienza di gioco, rendendola più innovativa, coinvolgente e digitale, e siamo molto contenti di affidarci ai professionisti di Connexia per il lancio di questo nuovo, tecnologico prodotto. – commenta Camillo Mazzola, marketing director di the Lego Group Italia – Questa nuova collaborazione consolida la partnership con l’agenzia e ci consente di lavorare insieme per rafforzare ulteriormente l’awareness e il posizionamento del nuovo progetto in un mercato rilevante come quello italiano”.

“Ancora una volta, fedele al motto «Only the best is good enough», Lego, che deve il proprio nome all’abbreviazione delle due parole danesi “leg godt”, ovvero “gioca bene”, conferma il proprio impegno nello sviluppo della creatività, ispirando i piccoli «costruttori del domani» tramite il gioco e l’apprendimento. – dichiara Massimiliano Trisolino, managing partner strategy & creativity di Connexia – È un onore per Connexia poter mettere ancora una volta a disposizione di Lego approccio e passione creativa: è un «mattoncino» che occupa un posto speciale nel nostro cuore e nell’immaginario di ogni bambino in ogni parte del mondo”.