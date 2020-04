Fattura elettronica: rinvio nuove specifiche, saranno obbligatorie dal 2021

La novità è contenuta nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2020

Le nuove specifiche tecniche per le fatture elettroniche saranno obbligatorie a partire dal 2021. Il termine del 1° ottobre viene dunque rinviato a causa dell’emergenza coronavirus e predisposto considerando le istanze pervenute da parte di operatori ed associazioni di categoria. Fino al nuovo anno resterà possibile utilizzare le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 30 aprile 2018.

È la novità contenuta nel provvedimento del 20 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate.



“In considerazione dell’attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, con il presente provvedimento sono modificati i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020.

In particolare, a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato a questo provvedimento, sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5 approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018); dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il presente provvedimento. Nello specifico, nel recepire le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche sono state aggiornate le date di fine validità per taluni codici e modificata la data di entrata in vigore di taluni controlli”.

Secondo il messaggio dell’Agenzia delle Entrate, rimane in stand by l’obbligo di adottare le nuove specifiche tecniche per la trasmissione al SdI delle fatture elettroniche e delle note di variazione. Il cambio non avverrà da ottobre 2020 bensì solo dal 1° gennaio 2021, quando diventerà obbligatorio l’uso della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020.

Dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema che con quello di cui al provvedimento del 30 aprile 2018.

