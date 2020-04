Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Antonio Costa

Il premier portoghese chiede con fermezza un chiarimento sul futuro dell’Ue. In particolare chiede ai Paesi Bassi di decidere: vogliono restare nell’Europa? «Più che economica o finanziaria, è una questione politica che viene posta. Dobbiamo sapere se possiamo passare a 27 nell’Unione europea, a 19 nella zona euro o se c’è qualcuno che vuole essere lasciato fuori…».

Giuseppe Conte

Basta con le statistiche che lo osannano! Il premier è sfiduciato da 2 italiani su 3. Secondo un sondaggio, il 63,5% degli intervistati non ha fiducia nel governo. E crescono anche gli euroscettici. Evidentemente le sceneggiate televisive a reti unificate non lo salvano. Colpito e affondato dagli aiuti promessi, che non arrivano mai. E l’attacco a Matteo Salvini e Giorgia Meloni non è piaciuto.

Piero Di Lorenzo

Nasce il vaccino italo-inglese? A fine mese in Inghilterra partirà la sperimentazione sull’uomo di un nuovo vaccino contro il coronavirus messo a punto dall’azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme con lo Jenner Institute della Oxford University. Per Piero Di Lorenzo, ad di Irbm, l’immunoprofilassi potrebbe essere pronta a settembre.

Sara Cunial

«Sono una parlamentare e nell’esercizio delle mie funzioni e sto andando al mare». Una delle prime segnalate a Roma, a un posto di blocco, è stata la deputata eletta col Movimento 5 stelle (poi espulsa, ora nelle fila del gruppo misto). Pizzicata all’inizio della Via del Mare, la Cunial ha tentato di convincere la pattuglia di servizio che (il giorno di Pasquetta!) stesse andando al mare per lavoro.

Antonio Percassi

Il patron dell’Atalanta con un miliardo di dollari entra per la prima volta nella celebre classifica di Forbes. Un prestigioso riconoscimento, che si aggiunge a quelli raggiunti dalla squadra di calcio bergamasca. Con un patrimonio di 113 miliardi di dollari Jeff Bezos, fondatore di Amazon, si conferma al primo posto della classifica. Al secondo posto c’è Bill Gates.

Elettra Lamborghini

Ultima prodezza dell’ereditiera e cantante. Ha raccontato come ha spostato il piercing, che aveva su un capezzolo, alla lingua. La bella bolognese spiega che avrebbe voluto mettere una fotografia nuova, «ma sto a magna come una vacca da monta, per cui ho pensato di postare questa mia vecchia foto dove mi vedo sexy e porca».