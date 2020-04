Luxottica, accordo licenza con Versace

Milleri, estendiamo collaborazione iniziata nel 2003

Luxottica e Versace hanno rinnovato in anticipo l’accordo di licenza in esclusiva per la progettazione, produzione e distribuzione in tutto il mondo di occhiali da vista e da sole a marchio Versace. Il rinnovo decennale è effettivo dal primo aprile e avrà decorrenza sino a fine 2029.



“Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con Versace e di estendere ulteriormente una collaborazione di lunga data tra le nostre due società iniziata nel 2003. Insieme continueremo a creare collezioni uniche, capaci di esprimere in tutto il mondo attraverso gli occhiali lo stile sorprendente di Versace”, ha commentato Francesco Milleri, amministratore delegato di Luxottica. “Siamo molto felici di poter rinnovare la partnership tra Versace e Luxottica, una collaborazione importante e di successo, grazie alla quale potremo continuare il nostro percorso di innovazione nel mercato dell’eyewear di lusso”, ha aggiunto Jonathan Akeroyd, amministratore delegato di Versace.



















