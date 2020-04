YouTube lavora a un rivale di TikTok

Si chiamerà Shorts, per video brevi con colonna sonora

YouTube sta lavorando a un rivale di TikTok, la app molto popolare tra i più giovani che consente di creare e condividere video brevi. Si chiamerà Shorts e sarà a disposizione degli utenti entro l’anno. Lo riferisce il sito The Information, che cita due persone a conoscenza dei fatti.

Shorts non sarà una app a sé stante, ma uno spazio all’interno di YouTube dedicato ai video di breve durata. Tra i punti di forza della compagnia di Google, oltre all’avere più di due miliardi di utenti attivi su base mensile, anche il fatto di mettere a disposizione di chi creerà i video l’ampio catalogo di canzoni di YouTube Music, da inserire nei filmati.

YouTube non è l’unico colosso che sta cercando di rincorrere TikTok. A novembre Instagram ha lanciato in Brasile “Reels”, una funzione per creare video di 15 secondi con colonna sonora. E sempre in Brasile, Facebook sta testando Lasso, una nuova app per pubblicare video in cui si balla o si fa lip-sync sulle canzoni di tendenza.

ansa