Banco Bpm, plafond di 3 miliardi per sostenere le imprese

Banco Bpm, per contrastare gli effetti sull’economia dell’epidemia di Coronavirus, ha stanziato un plafond di 3 miliardi di euro per sostenere il tessuto economico del Paese colpito duramente dalla diffusione del Covid-19. Al plafond potranno aderire aziende appartenenti a tutti i settori di attività economica senza limiti dimensionali di fatturato e operatori del Terzo Settore; nella valutazione delle richieste, che seguiranno un iter accelerato, si darà priorità a chi opera in quei settori di attività e in quelle filiere produttive che hanno subito un maggior impatto dall’emergenza o che sono direttamente coinvolte nella gestione della stessa. In particolare, le aziende potranno richiedere un finanziamento a condizioni economiche di particolare favore della durata fino a 24 mesi con un pre-ammortamento, compreso nella durata complessiva, fino a 9 mesi.“Il nostro ruolo di banca di riferimento per l’economia dei territori ci impone, in questo momento così difficile e incerto, di rendere disponibili nel più breve tempo possibile risorse supplementari necessarie a sostenere il tessuto socio-produttivo del nostro Paese – ha dichiarato l’ad di Banco Bpm Giuseppe Castagna, nella foto – Attraverso specifici presidi, stiamo seguendo giorno dopo giorno l’evolversi della situazione con l’intento di attuare tutte le misure possibili per supportare i nostri clienti, le imprese e la comunità. Con la costituzione di questo plafond da 3 miliardi di euro intendiamo offrire un aiuto concreto a supporto della liquidità delle aziende, duramente colpite dall’emergenza, con l’obiettivo di sostenerne l’attività per tutto il tempo che sarà necessario, anche attraverso le ulteriori iniziative che si renderà utile definire”, conclude Castagna.