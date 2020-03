Luca Mastroianni nominato capo internazionale di PrestaShop Italia

E’ stato indicato come capo internazionale del Gruppo PrestaShop Italia. La piattaforma francese di e-commerce, impiegata dai negozi per fondare e usare il proprio business online, ha deciso di avviare questo processo di implemento per incrementare l’espansione del business in tutti i mercati al di fuori della Francia, concentrandosi su Italia, Spagna, Messico e Polonia.

Mastroianni ha già ricoperto mansioni nell’ambito del marketing e della coordinazione lavorando prima nella sezione consulenza e strategia di Expedia, società in diretto contatto con fornitori per garantire viaggi ed esperienze online di qualità e in seguito, è entrato a far parte di America Express e si è occupato dell’incremento internazionale e del programma fedeltà multipartner Payback. Entrerà in PrestaShop assumendo il ruolo di manager per l’Italia con mansioni di espansione del business sul mercato italiano.