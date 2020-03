Superati 500 chilometri, importante per internet supersicura

Nuovo record di trasmissione dell’informazione quantistica: superati i 500 chilometri. Il risultato è frutto di un esperimento in Cina che rappresenta un passo ulteriore verso l’internet quantistica supersicura, basata sulle bizzarre regole che governano il mondo di atomi e particelle. Descritto sulla rivista Physical Review Letters, l’esperimento si deve ai fisici coordinati da Qiang Zhang, dell’università della Scienza e della Tecnologia.

“Il risultato rappresenta un nuovo record su fibra ottica per trasmettere informazioni in sicurezza” rileva Zhang.

I ricercatori hanno spedito, infatti, un messaggio in codice, scrivendolo in un impulso di luce laser. In pratica hanno trasmesso un impulso di luce con una certa caratteristica: “L’informazione è stata scritta nella fase dell’oscillazione del campo elettromagnetico della luce e solo chi ha spedito e chi ha ricevuto aveva il codice per decriptarla” ha detto all’ANSA il fisico Tommaso Calarco, che dirige l’Istituto per il controllo quantistico di Jlich.

Questo messaggio è stato spedito su una fibra ottica lunga 509 chilometri senza bisogno di utilizzare ripetitori. Questo, secondo gli autori, è importante per lo sviluppo di reti internet quantistiche all’interno della città ed è “importante – osserva Calarco – per ottenere un livello di sicurezza maggiore per la trasmissione di dati sensibili”.



















Ansa.it