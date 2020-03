BANCOMAT S.p.A. sbarca in Europa con BANCOMAT Pay®

BANCOMAT Pay®, il servizio di pagamento digitale di BANCOMAT S.p.A., entra nell’EMPSA come primo sistema di pagamento mobile italiano.

L’EMSPA, composta da otto società europee specializzate nei servizi di pagamento mobile che complessivamente coprono oltre 30 milioni di utenti registrati, svolge un ruolo chiave nella promozione dei pagamenti internazionali e nella facilitazione dell’interoperabilità transfrontaliera per i diversi sistemi di mobile payment. BANCOMAT S.p.A. ha deciso di aderire a questa Associazione e consentire a coloro che utilizzano il servizio di utilizzare BANCOMAT Pay® per pagare anche all’estero.

BANCOMAT Pay® è il servizio di pagamento digitale di BANCOMAT S.p.A. che conta già oggi oltre 9 milioni di utenti registrati e 148 banche aderenti, e consente di pagare negli store e sui siti di e-commerce e di inviare e ricevere denaro in tempo reale direttamente dal proprio smartphone e in totale sicurezza, semplicemente utilizzando il proprio numero di cellulare.

L’adesione rientra nella strategia di sviluppo digitale di BANCOMAT S.p.A. varata in occasione del nuovo Piano Industriale 2020-2024, approvato lo scorso ottobre. L’ingresso di BANCOMAT Pay® in EMPSA è parte infatti di un percorso che BANCOMAT S.p.A. e gli Aderenti stanno sostenendo per valorizzare l’eccellenza italiana nel mondo dei pagamenti.

“Siamo molto felici di entrare a far parte di EMPSA. Insieme agli altri membri dell’Associazione possiamo fare un grande passo avanti per rispondere alla crescente domanda dei nostri clienti di poter pagare ovunque in Europa con BANCOMAT Pay®” dichiara Alessandro Zollo, nella foto, Amministratore Delegato di BANCOMAT S.p.A.

“Con questa collaborazione vogliamo soddisfare il desiderio dei nostri utenti di poter utilizzare il loro sistema di pagamento mobile locale a livello internazionale. Siamo quindi lieti di accogliere nel nostro sistema uno dei player più importanti del mercato italiano dei pagamenti, BANCOMAT Pay®” dichiara Søren Mose, Presidente EMPSA.