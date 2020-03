Il mondo del marketing

Oleificio Zucchi:Innovazione nella comunicazione e consapevolezza della tradizione

Nuova comunicazione della storica azienda cremonese con una campagna pubblicitaria dal valore di 1,4 milioni di euro

Uno spot della durata di ’30 secondi che racconta attraverso un uliveto, un centro di selezione delle materie prime e la bottega di un blendmaster , quelli che da 210 anni sono i pilastri dell’Oleificio Zucchi:

sostenibilità, tracciabilità e creatività.

Un Nuovo posizionamento di marca che concretizza i valori che si tramandano dal 1810 e i li riassume nel payoff “La nostra idea di olio”.

Nuovo concept curato da The Big Now/mcgarrybowen che si rivolge a tv stampa web e social, on air dal 28 febbraio sulle reti Rai,Mediaset, La7 e Sky.

Volvo Trucks: Lancio scenografico e spettacolare una torre di quattro camion e in cima il Presidente Roger Alm

L’agenzia Forsman & Bodenfors hanno presentato in modo fenomenale i quattro nuovi modelli

Una torre con un’altezza di 15 metri e un peso di 58 tonnellate , tutto ciò è stato possibile grazie al Volvo FMX, il nuovo veicolo per la cantieristica che con il nuovo tandem da 38 tonnellate ha potuto trasportare il peso degli altri veicoli.

Si parla di un mese di progettazione e costruzione della torre al fine di garantirne una guidabilità in totale sicurezza.

Il video è stato girato in Svezia, fuori da Goteborg, città di origine Volvo.

Tesco lancia sul mercato una collezione di cerotti in tinta con i colori della pelle

Rappresentare al meglio la multi etnicità della popolazione britannica

Una gamma di cerotti in tre diverse tonalità: light, medium e dark.

L’idea nasce da un dipendente che ha notato un tweet in cui una persona raccontava della felicità di poter finalmente utilizzare un cerotto della gradazione della propria pelle.