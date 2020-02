Coronavirus, oltre 900 morti

Con 97 nuovi decessi è salito a 908 morti il bilancio dell’epidemia di coronavirus in Cina. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale cinese nel suo bollettino quotidiano, precisando che si registrano 3.062 nuovi casi confermati e 4.008 sospetti. Secondo le autorità cinesi, 296 persone sono in condizioni gravi mentre 632 sono state dimesse dagli ospedali. I casi confermati in Cina dallo scoppio dell’epidemia sono 40.171.



E’ intanto salito a 27 il numero degli stranieri contagiati dal coronavirus in Cina. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, nel corso di una conferenza stampa a Pechino. Il portavoce ha confermato che due stranieri, un americano ed un giapponese, sono morti e che tre invece sono stati dimessi dall’ospedale.

Adnkronos