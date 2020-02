Apple brevetta uno smartphone pieghevole

Display flessibile e un meccanismo di chiusura innovativo

Apple sembrerebbe intenzionata a entrare nel nascente mercato degli smartphone pieghevoli. La compagnia californiana ha infatti ottenuto il brevetto per un dispositivo con display flessibile che si chiude su se stesso, in modo simile al Razr di Motorola e al Galaxy Z Flip che Samsung dovrebbe svelare nei prossimi giorni.



Il brevetto ha come titolo “Dispositivi elettronici con display e cerniere flessibili”, e nelle immagini mostra un design con un meccanismo a cerniera innovativo, che dovrebbe evitare i problemi e i segni di piegatura.

Per Apple si tratta solo dell’ultimo di una serie di brevetti con display flessibili depositati negli ultimi anni. Poco meno di un anno fa la compagnia guidata da Tim Cook ha depositato il brevetto per un telefono che si chiude a conchiglia.

Ansa.it