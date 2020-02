Terroni caput mundi / Con Marzullo fatti una domanda

Il libro del conduttore con 365 tra dubbi e quesiti

(di Cesare Lanza per Il Quotidiano del Sud) Gigi Marzullo (Avellino, 25 luglio 1953), intramontabile… Alla Sala Movie di Torino la presentazione del suo libro “Non ho capito la domanda. 365 dubbi e rovelli per tutto l’anno” (Rai Libri). Tiziana Platzer ha scritto su La Stampa: «Con lui una certezza esistenziale la si ha a occhi chiusi: “Nella vita l’importante è fare e farsi domande”. E non si sta a discutere con Gigi Marzullo, il re mondiale della domanda…

– Per raggiungere 365 quesiti si è arrovellato su argomenti particolari? “Gli argomenti sono quelli a cui anche io cerco da sempre di dare risposte: la vita, la morte, l’amore, la solitudine, la paura, la violenza, la pace. Non è sempre facile trovare risposte”.

– Non ha mai la sensazione allarmante di ripetersi? “Noi, il mondo, siamo la ripetizione, perché ogni giorno viviamo la vita che sembra ripetersi, invece no: cambia attimo dopo attimo, è un ripetersi nel cambiamento”.

– C’è un personaggio del cinema che lei ha messo in evidente difficoltà con una domanda? “Appartengo alla scuola di pensiero secondo la quale non bisogna mai mettere in difficoltà l’intervistato. A volte le risposte per la loro sincerità e chiarezza hanno messo in difficoltà me”».

ZEQUILA AL GRANDE FRATELLO UNA ENNESIMA BATTUTACCIA

“Ha aperto subito le gambe”. L’ennesima frase di Antonio Zequila, concorrente del Grande Fratello Vip 4, che fa esplodere i social è contro Adriana Volpe. L’attore nella Casa di Cinecittà continua a usare un linguaggio sguaiato e rozzo nei confronti dei compagni d’avventura.Le offese a Patrick Ray Pugliese sono all’ordine del giorno, l’ultima in ordine di tempo è stata “ogni corpo merita il suo trattamento, lui è un quarto di bue e va maciullato”. Le volgarità verso le donne, inoltre, non mancano: “Ho dato zero a Paola perché non ha mostrato il culo. Il mio è un voto di protesta” ha detto in occasione della sfilata di burlesque. E poi ha avuto l’ennesima uscita laida. I vip hanno fatto una gara con i tre super “boni” a chi era il più casalingo, il più seducente e il più romantico. Zequila ha perso la prova di romanticismo contro Matteo Alessandroni e l’ha presa malissimo (ha rifiutatola medaglia e l’ha gettata per terra, ndr), mentre Patrick,Paolo e i tre “su per boys” sono andati in giardino a scherzare sul “crollo” di Zequila. L’attore li ha raggiunti e tra una considerazione e l’altra sulle partner degli sketch ha detto: «… Adriana come ha sentito il ginecologo si è aperta subito, a tutti gli effetti». Matteo: «Sì, ha aperto subito le gambe davanti al dottore» e Zequila:«Eh sì, subito a gambe aperte». Era uno sketch, ma l’osservazione di Zequila è stata talmente infelice da sollevare nuovamente una rivolta su Twitter.

ALDO CON GIOVANNI E GIACOMO SI GODE L’INCANTEVOLE PUGLIA

Aldo Baglio (Palermo, 28 settembre 1958) e Giovanni e Giacomo hanno scelto l’accogliente terra pugliese per girare la maggior parte delle scene del loro nuovo film, “Odio l’estate”, uscito in tutte le sale italiane il 30 gennaio. La commedia italiana ci regala così scorci di alcuni dei più bei panorami nostrani, quelli del Salento. Spiagge splendide con acque cristalline, città d’arte e meraviglie naturali fanno da sfondo alle riprese del film: per oltre un mese hanno tenuto impegnata la produzione – prima di passare ad un breve tour in Lombardia.

MOMENTI HOT NELLA CASA GF E CUCUZZA SCOPRE I GIOIELLI

Michele Cucuzza nascondeva un grosso segreto. Il giornalista si è rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip 4, ma forse non aveva fatto i conti con le telecamere che di notte e al mattino presto mandano in onda i risvegli dei “vipponi”, come ama chiamarli il conduttore Alfonso Signorini. Dopo l’incidente imbarazzante del testicolo fuori dalle mutande con Rita Rusic corsa ad avvertire i coinquilini: “non è una pacca, è un melone”, Cucuzza è stato pizzicato di nuovo dal Grande Fratello in un momento da bollino rosso.

RITA RUSIC GUARDA ED ESPLODE NON È UN PACCO: UN MELONE!

Mercoledì mattina, come sempre, il GF ha svegliato gli abitanti della casa dalla porta rossa con la musica a tutto volume e con le luci sparate. Cucuzza ha abbassato le lenzuola per stiracchiarsi e il pantalone del pigiama ha mostrato un rigonfiamento “molto importante”. Il giornalista si è messo a sedere sul bordo del letto e visto che lo stato d’eccitazione persisteva, ha provato (invano) a sistemarsi. Il dettaglio del “brindello” non è sfuggito ad alcuni coinquilini che ne hanno ridacchiato in cucina e nemmeno agli occhi di falco degli utenti del web.