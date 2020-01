Turismo, successo della Puglia al New York “Times Travel Show 2020”

Una esperienza più che positiva quella della partecipazione della Puglia al New York ‘Times Travel Show’, la fiera dedicata al turismo più importante del nord America, che ha chiuso i battenti domenica scorsa. La Regione Puglia ha partecipato all’evento per il secondo anno consecutivo, con uno spazio di rilievo grazie alle numerose iniziative messe in campo. Ricca la proposta turistica, grazie anche alla presenza di dieci operatori pugliesi. A fare la differenza la possibilità offerta ai visitatori di vivere alcune esperienze tipicamente pugliesi, dalla preparazione delle orecchiette da parte di Nunzia, che ha incontrato e impastato con la star televisiva Lidia Bastianich, alla degustazione di vini pugliesi, fino alla esibizione canora molto apprezzata del maestro Aldo Caputo. Nello stand anche il progetto Spark di cooperazione territoriale europea che a New York costruisce pacchetti turistici legati al cibo e alle realtà teatrali. “Dopo l’esperienza del Columbus Day e la proiezione dei video a Times Square – ha dichiarato il presidente della regione Puglia Emiliano – per promuovere la Puglia quest’anno abbiamo puntato sul Travel Show del New York, utilizzando la visibilità che lo stesso giornale aveva dato a Nunzia e alle sue orecchiette. L’operazione è stata ottima e ringrazio il sindaco di Bari per la sua presenza allo stand di Pugliapromozione che ha avuto tra gli altri la presenza di Lidia Bastianich, cara amica della Puglia, e il blogger Pietro Armenti che con “il mio viaggio a New York” ha prodotto un video da 500mila visualizzazioni sulla Puglia. Missione compiuta dunque – ha concluso Emiliano – torneremo ancora a occuparci di Stati Uniti e di promozione del brand Puglia all’estero.” Tre giorni intensi al Travel Show (oltre settecento stand, più di 35 mila visitatori e 176 nazioni presenti da tutto il mondo) per la delegazione pugliese composta dal sindaco di Bari Antonio Decaro e in rappresentanza del presidente Emiliano, Aldo Patruno, Direttore del dipartimento cultura e turismo della regione Puglia, Luca Scandale, direttore strategico di Pugliapromozione e Nancy Dell’Olio, ambasciatrice dei pugliesi nel mondo. I rappresentati delle istituzioni pugliesi hanno anche incontrato le comunità dei pugliesi nel Mondo a New York. Per il sindaco Decaro “La Puglia a New York piace, così come sono piaciute le orecchiette e tutte le eccellenze regionali che in questi tre giorni Pugliapromozione ha raccontato al New York travel show. Raccontare le bellezze delle città pugliesi e della nostra cultura ai cittadini e agli operatori di tutto il mondo è il modo più semplice per far conoscere i nostri territori attraverso le immagini ma anche attraverso i sorrisi, gli occhi e la professionalità che i ragazzi presenti in fiera hanno offerto agli ospiti. Tutto questi elementi sono parte della forza della nostra terra, così come lo sono tutti i pugliesi che vivono ormai stabilmente in America, e che in questi tre giorni abbiamo incontrato”.