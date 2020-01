Coronavirus, Bagnasco (Forza Italia): “Né allarmismi, né faciloneria”

Il coronavirus tiene l’Italia in apprensione. La notizia dei due primi contagiati in Italia, di ieri, ossia i due turisti cinesi attualmente ricoverati allo Spallanzani di Roma, sta destando timore. Oggi il Consiglio dei ha decretato lo stato d’emergenza in relazione al caso del Virus cinese, in seguito alla scelta dell’Oms di lanciare lo stato di emergenza globale. Roberto Bagnasco, Capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Sociali alla Camera, ha così commentato la notizia: “È doveroso lo sforzo comune di tutti gli organismi sanitari e delle forze politiche. In questi casi, quando il mondo si mobilita, non c’è mai spazio per una politica artificiosa. Forza Italia sta seguendo con attenzione le evoluzioni riguardanti il Coronavirus senza allarmismi o faciloneria. Dobbiamo ricordare che il nostro Sistema Sanitario Nazionale è tra i primi al mondo, così come la Protezione Civile. Restiamo in attesa di vedere l’evolversi della situazione e chiediamo al Governo un sempre puntale confronto con il Parlamento”.