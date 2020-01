Unicredit sottoscrive minibond 7 milioni emesso da MV Line

Unicredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario (minibond) da 7 milioni di euro emesso dalla Mv Line, società del gruppo pugliese MV Line Group, attiva nella produzione di zanzariere e di sistemi filtranti e oscuranti contro gli insetti per l’edilizia. Il prestito obbligazionario, della durata di 5 anni, è finalizzato a sostenere le strategie di crescita e di sviluppo internazionale dell’azienda, già presente da alcuni anni in Spagna (Valencia). In particolare, l’emissione permetterà di implementare i piani di espansione estera del gruppo soprattutto verso i seguenti mercati-obiettivo: Francia, Germania e Benelux. Nel corso di oltre 25 anni di storia, il marchio MV Line si è progressivamente affermato a livello nazionale ed internazionale grazie a una considerevole crescita organizzativa e a prodotti di alta tecnologia e design, frutto di una costante attività di ricerca e sviluppo. La Mv Line Group conta circa 450 dipendenti ed è attualmente in fase di grande espansione commerciale: negli ultimi 3 anni il fatturato è cresciuto sensibilmente, fino a superare la soglia dei 70 milioni di euro.