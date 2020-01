L’isola di Palau vieta la crema solare

‘Fa male ai coralli e al mare’. Non potrà essere venduta o usata

L’isola pacifica di Palau è il primo Stato a vietare la crema solare, ritenuta dannosa per i coralli e per la vita marina. Da oggi, riferisce la Bbc, non potrà più essere venduta né utilizzata nel paese.

“Dobbiamo vivere e rispettare l’ambiente perché l’ambiente è la culla della vita”, ha dichiarato Tommy Remengesau, il presidente di Palau, uno Stato che si promuove sul mercato turistico come un “paradiso incontaminato” per i sub.

(ansa.it)