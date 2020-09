Nuovo Bialetti Store a Roma Termini

Bialetti ha inaugurato il suo nuovo store a Roma Termini, la principale stazione ferroviaria della capitale, oltre che la maggiore del nostro Paese, ricca di negozi e ristoranti per intrattenere i viaggiatori durante le attese. L’Omino coi Baffi è pronto ad accompagnare appassionati e curiosi in un viaggio indimenticabile nel mondo del caffè, in cui da anni Bialetti – universalmente conosciuta per l’invenzione della Moka – sottolinea la propria expertise combinando tradizione e originalità per dar vita a prodotti di qualità che soddisfino le esigenze e i desideri dei consumatori. All’interno del nuovo store sono disponibili miscele di caffè di qualità, macinati e capsule adatti ad ogni gusto, caffettiere dal design sempre attuale e innovative macchine per il caffè. Questa nuova apertura è cruciale per il piano di espansione commerciale della rete di negozi Bialetti: è in un punto strategico frequentato da viaggiatori provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero che, in attesa del proprio treno, possono immergersi nella tradizione attraverso un percorso di aromi e sapori che richiamano alla memoria il rito quotidiano di un buon caffè. All’interno del punto vendita Bialetti – azienda che ha da sempre molto a cuore la sicurezza di clienti e dipendenti – sono state adottate le misure previste dal Dpcm, tra cui la sanificazione dei negozi, la fornitura del materiale igienico sanitario al personale di tutti i punti vendita e la fornitura di un kit per consentire il rispetto del distanziamento tra i clienti ed il personale.L’iconico Omino coi Baffi, che per l’occasione ha cambiato veste e indossa la mascherina, invita gli avventori a rispettare le norme di comportamento, indicando la distanza di sicurezza da mantenere, invitandoli a pulirsi le mani con il gel igienizzante messo a disposizione e a coprirsi naso e bocca in caso di colpi di tosse o starnuti. Data la posizione strategica del nuovo store all’interno della stazione, Bialetti ha previsto anche una serie di servizi dedicati ai viaggiatori, sia a coloro che si spostano per motivi di lavoro sia a chi è in partenza per una vacanza. Sarà infatti possibile usufruire del servizio “call and collect” per prenotare i propri acquisti e ritirarli presso il punto vendita, ottimizzando i tempi, e dell’applicazione di messaggistica istantaneaWhatsapp per comunicare con lo store.