Elise Faure promossa country & pharma people & organization head di Novartis Italia

E’ stata nominata la nuova responsabile delle risorse umane del Gruppo farmaceutico Novartis Italia, la manager Elise Faure

L’azienda farmaceutica, specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per la cura dell’occhio e farmaci equivalenti tra cui vaccini e dispositivi diagnostici Novartis Italia, ha assunto Elise Faure, al nuovo ruolo di responsabile delle risorse umane. Faure ha accresciuto le sue competenze e abilità nella convergenza tra gestione delle risorse umane e il mondo del digital, anche grazie alla sua ultima mansione, al vertice delle P & O della funzione globale IT Novartis.



Al Gruppo ha cooperato per l’incremento e la diffusione dello smart working in tutto la società internazionale, soprattutto durante questo delicato periodo pandemico da Covid19. La decisione dell’azienda per questo nuovo incarico è avvenuta a seguito di importanti decisioni derivate da un profondo processo di potenziamento della dimensione digitale di Novartis in Italia.

La neoresponsabile delle risorse umane Faure, ha altresì ricoperto precedentemente molteplici ruoli tra cui: P & O a livello locale e globale, nel comparto del Development, del Global Product & Sales e di Nbs, nella struttura centralizzata dei servizi per il business per tutto il Gruppo.