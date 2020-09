Prezzi del petrolio in recupero durante gli scambi europei, dopo aver iniziato la seduta in forte ribasso, indeboliti in particolare dal crollo di Wall Street. Il barile di Brent dal Mare del Nord con consegna a novembre vale 44,20 dollari, in aumento dello 0,29%. Il barile statunitense del Wti con consegna ottobre guadagna lo 0,53% a 41,59 dollari al barile.