Meteo, weekend con il bel tempo ma da lunedì il tempo peggiorerà

Secondo il sito www.ilmeteo.it, sabato il sole splenderà su quasi tutta la penisola, eccezion fatta per la Sicilia dove potrebbero esserci alcuni temporali. Domenica, il bel tempo e il sole domineranno quasi tutte le regioni ma sull’arco alpino nel corso del pomeriggio cominceranno a scoppiare dei temporali, segno inequivocabile che l’alta pressione sta cedendo. Sotto il profilo delle temperature, per ilmeteo.it i valori massimi non saliranno oltre i 30-32 gradi, tipici di un’estate abbastanza gradevole un po’ ovunque.

Da lunedì invece il tempo subirà un nuovo cambiamento. L’avvicinarsi di un vortice ciclonico alle aree settentrionali causerà un rapido peggioramento del tempo con rovesci e temporali anche molto forti. Il maltempo abbandonerà il nord già da martedì concentrandosi però sulla Sardegna e per ritornare su mezza Italia a partire da giovedì 10 settembre.