Il mercato delle materie prime: cosa ci dobbiamo aspettare con il nuovo anno

Oro, rame, petrolio, ma anche soia. Stime e previsioni su dove investire

Il mercato delle materie prime è fondamentale per capire dova va l’economia. Di seguito una scheda delle previsioni su oro, rame, carbone, soia, per capire che cosa dobbiamo aspettarci, ma anche per sapere dove investire.

Oro. Il 2019 è stato di grandi soddisfazioni. Secondo alcune previsioni 2020 la materia prima continuerà a scambiare con vigore e sarà in grado persino di schizzare su quota $2.000.

Rame. Nel corso del 2019 i prezzi del rame sono stati pesantemente frenati dai timori legati alla guerra commerciale e dal rallentamento della produzione globale. È probabile che nel nuovo anno l’offerta continuerà a salire anche se l’outlook rimarrà sempre vulnerabile a possibili interruzioni.

Carbone. Per l’Europa le prospettive rimangono deboli e questo perché la transizione energetica sta premiando il gas indebolendo di conseguenza la domanda di carbone.

Soia. La soia è stata una delle protagoniste indiscusse della guerra dei dazi tra gli USA e la Cina. Ora che le due potenze hanno raggiunto un accordo preliminare in molti hanno guardato ai prezzi con rinnovato ottimismo.

Petrolio. Le quotazioni di oro nero continueranno a trovare, almeno momentaneamente, supporto nei tagli alla produzione decisi dall’Opec.

Palladio. Assoluto protagonista nel 2019, nel corso dell’anno è arrivato a valere persino più dell’oro. Gli analisti prevedono che anche nel 2020 le quotazioni rimarranno a livelli record.