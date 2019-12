Da Netlfix a Spotify, regali last minute

Abbonamenti e carte regalo anche per abiti, viaggi e hi-tech

Per chi è rimasto indietro con i regali di Natale, l’ultima spiaggia è il web, dove trovare abbonamenti a servizi online e carte regalo con cui il destinatario potrà acquistare ciò che preferisce. Dalla musica alla tv, dai cosmetici ai viaggi, dall’abbigliamento ai gadget hi-tech, ormai sono tantissime le realtà che offrono le gift card. Basta scegliere l’importo e decidere se stampare la carta per consegnarla a mano, oppure farla recapitare direttamente via mail.

Per gli amanti di film e serie tv ci sono le gift card di Netflix o gli abbonamenti a Now Tv, mentre per gli appassionati di musica domina lo streaming di Spotify, con abbonamenti in vari tagli, da un mese fino a un anno.

Musica, film e videogiochi in abbonamento, ma anche dispositivi e accessori, rientrano tutti nell’offerta di Apple.

Sul sito si può scegliere tra otto disegni diversi per la carta regalo, quindi decidere l’importo e farla recapitare via mail.

Tra le gift card la più versatile è quella di Amazon. Il sito vende infatti milioni di prodotti dall’elettronica all’abbigliamento, dai libri ai cosmetici. Si può optare per il bigliettino via mail o per quello da stampare, scegliendo tra vari disegni a tema natalizio o usando una foto.

A chi ama leggere si può regalare una gift card di Feltrinelli a tema natalizio, ad esempio. Per l’abbigliamento il ventaglio di possibilità va dalle realtà più abbordabili come Shein, Calzedonia o H&M, fino ai brand del lusso come Chanel.

Anche chi adora il make up può essere accontentato con una gift cart come quelle di Kiko, Sephora o Estée Lauder. E persino i viaggiatori non restano a bocca asciutta: ci sono le carte regalo di Alitalia e altre compagnie, ma anche i viaggi a sorpresa di FlyKube.

Ansa