Al Gaslini ricostruito il cuore a una bambina di 21 mesi, i genitori: “Era ‘inoperabile’, ma qui è nata un’altra volta”

Aveva una grave malformazione dalla nascita ritenuta non correggibile in altri ospedali.

I medici dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova hanno ricostruito il cuore a una bambina di 21 mesi del Nord Italia affetta da una grave malformazione dalla nascita che in altri ospedali era stata ritenuta incorreggibile. Alla piccola era stata rifiutata anche la possibilità di un doppio trapianto cuore-polmoni. La cardiopatia congenita è stata corretta, la bambina è stata dimessa con la prospettiva di una vita normale.

“Oggi nostra figlia è una bambina che inizia nuovamente a vivere – sono le parole dei genitori – respira autonomamente, inizia a mangiare vero cibo, inizia a giocare, ci abbraccia. Non ci sono parole per ringraziare il gaslini: qui nostra figlia è nata un’altra volta! Dopo tanta sofferenza – raccontano – eravamo di fronte alla sola prospettiva di vederla vivere soffrendo, senza essere mai uscita dagli ospedali, senza una vita vera, sempre nel terrore di vederla morire da una momento all’altro. Non ci davano speranza, ma noi non la abbiamo mai persa”.

L’esame della documentazione, una visita, e il caso che viene rivalutato. Così al Gaslini è partito l’iter che ha portato alla ricostruzione del cuore alla piccola, “non operabile” in altri ospedali. “Dopo una visita della bimba e un esame della documentazione ho ritenuto che fosse indispensabile una rivalutazione multispecialistica prima di dare una risposta definitiva ai genitori” spiega il dottor Giuseppe Pomè che l’ha operata. Il caso è stato studiato dal direttore della Cardiologia Maurizio Marasini, e dal direttore della Pneumologia Oliviero Sacco. “Non abbiamo riscontrato controindicazioni evidenti a un intervento di correzione cardiaca, che certo si presentava ad alto rischio, ma possibile”, dice Pomè.

L’operazione avvenuta il 2 dicembre ha realizzato una correzione biventricolare con ricostruzione del cuore della bimba, con le quattro normali cavità cardiache e con le rispettive valvole. Allo stesso tempo si è proceduto alla correzione delle anomalie del deflusso del sangue delle vene polmonari e delle vene del circolo sistemico. Abbiamo così ottenuto un cuore funzionalmente e strutturalmente normale” aggiunge Pomè. “Il decorso è stato privo di complicazioni. La bimba oggi non ha più bisogno di ossigeno e di supporto respiratorio, ha iniziato ad alimentarsi per bocca: la prospettiva di una vita sostanzialmente normale diventa concreta”.

