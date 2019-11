Basket, da oggi inizia era Pallacanestro Trieste targata Allianz

Nasce oggi Allianz Pallacanestro Trieste. Il gruppo, leader nel mondo assicurativo-finanziario, ha deciso di rafforzare il proprio impegno a favore della società giuliana che con la nuova partnership inizia una nuova era: si prevede, infatti, che Allianz Spa diventi, con un contratto di tre anni, “title and main sponsor” della squadra biancorossa.

“Si rafforza così – precisa una nota Allianz – un legame pluriennale, che ha visto crescere, con il successo della squadra, l’impegno di reciproca soddisfazione tra i due partner”.

L’accordo è stato siglato nella sede triestina di Allianz dai vertici della Pallacanestro Trieste e di Allianz, alla presenza del presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga, del Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e del Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci.

“Trieste – ha detto Petrucci – è uno dei caposaldi della pallacanestro italiana con una storia lunga e gloriosa unita a una forte presenza nel tessuto cittadino. Con orgoglio e professionalità la Pallacanestro Trieste ha reagito alla crisi dello scorso anno e considero altamente encomiabile lo sforzo fatto e il risultato ottenuto: oggi un colosso conosciuto in tutto il mondo entra nel basket italiano come sponsor. Un risultato importante non solo per la società e la città di Trieste, ma anche per tutto il movimento. Ai dirigenti e al nuovo presidente Mario Ghiacci, i miei più sentiti complimenti e l’augurio sincero di buon lavoro”.

“Ringrazio Allianz – ha detto Fedriga – per il fondamentale contributo che ha voluto offrire per permettere a una piazza importante come quella triestina di coltivare ambizioni all’altezza della sua gloriosa storia. Oggi non si celebra soltanto il matrimonio tra un’azienda e una società sportiva ma, ben di più, si rende merito alla capacità di un territorio di fare sistema e di individuare obiettivi comuni su cui orientare il lavoro”.

“Trieste – ha affermato da parte sua il direttore generale di Allianz Maurizio Devescovi ha il basket nel suo Dna, così come Allianz ha Trieste nei propri geni: è stato un connubio che si è sviluppato in modo naturale”.

”Allianz – ha concluso il presidente del sodalizio alabardato Mario Ghiacci – è vicina ed è stata strategica in questi anni per consolidare il ruolo e le ambizioni della Pallacanestro Trieste ma l’accordo che viene siglato oggi va oltre a tutto ciò ed è qualcosa di importante e unico per il nostro basket e per lo sport triestino: questa partnership consente di guardare al nostro futuro con fiducia e rappresenta un punto di partenza per la crescita della società in tutti i suoi aspetti”.