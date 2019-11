Leonardo, nuovo elicottero AW139 per egiziano Petroleum Air Service

Leonardo ha annunciato che l’operatore elicotteristico egiziano Petroleum Air Services aggiungerà entro fine anno, alla propria flotta di elicotteri, un sesto AW139 per operazioni di trasporto off-shore nel paese.

Petroleum Air Services impiega elicotteri AW139 a supporto dell’industria Oil & Gas in Egitto dal 2009. Da allora sono state accumulate oltre 12.900 ore di volo e sono stati trasportati con i più elevati standard di sicurezza oltre 95.000 passeggeri. Numeri che dimostrano come l’AW139 rappresenti per Petroleum Air Services una risorsa chiave in grado di soddisfare i requisiti più rigorosi dei clienti del settore, particolarmente adatta per le operazioni svolte nelle aree di esplorazione più lontane. Con l’aggiunta del sesto AW139, Petroleum Air Services sarà in grado di supportare con ancora maggiore efficacia i piani di espansione delle attività di trasporto offshore e di esplorazione nell’area orientale del Mar Mediterraneo. Operazioni che richiedono elevati standard di sicurezza, avionica avanzata, elevata velocità e prestazioni. Capacità che l’AW139 è in grado di garantire senza pari nel proprio segmento di mercato.