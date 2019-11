Intesa Sanpaolo, Global Finance la nomina “Best Bank in italy”

Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) è stata nominata ‘Best Bank in Italy’ dalla rivista Global Finance. Analogo riconoscimento è stato assegnato a Banca Intesa Beograd (Gruppo Intesa Sanpaolo), come ‘Best Bank in Serbia’. Come informa una nota del gruppo bancario, ogni anno Global Finance seleziona, con il supporto di analisti finanziari, i top performer tra istituti bancari e provider finanziari internazionali, conferendo loro il titolo di ‘World’s best bank’ in diversi settori finanziari. L’identificazione dei top performer della categoria è avvenuta attraverso la valutazione di una serie di criteri tra cui: il modello di business sostenibile, la buona governance, i risultati raggiunti nello scorso anno, l’eccellenza gestionale, l’innovazione tecnologica messa a disposizione della clientela, nonché la leadership nella trasformazione digitale. Global Finance è una rivista finanziaria mensile che, dal 1987, rappresenta una fonte di notizie relative al settore finanziario internazionale, rivolgendosi tradizionalmente al top management delle principali società e istituzioni Finanziarie internazionali. È distribuita in 163 Paesi e, attraverso il suo sito web, Global Finance offre ai lettori analisi, articoli e una fonte di dati su 192 Paesi.