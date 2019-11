Samsung è al lavoro su uno smartphone Galaxy Fold con apertura a conchiglia

Nonostante lo smartphone pieghevole Galaxy Fold sia ormai arrivato sul mercato, gli sforzi di Samsung in questo settore appena nato non sono conclusi: il gruppo ha già in cantiere almeno un altro dispositivo e sta lavorando per esplorare ulteriori altre possibilità nel campo dei display pieghevoli.

L’ultimo indizio in questo senso risale a poche ore fa, quando la casa coreana ha suggerito l’esistenza di un altro tipo di Galaxy Fold: non un tablet capace di piegarsi sull’asse verticale per diventare uno smartphone, ma un telefono che piegandosi sull’asse orizzontale può infilarsi più facilmente in tasca.

È successo nel corso dell’ultima conferenza del gruppo dedicata agli sviluppatori, durante la quale è stato proiettato un video dimostrativo di uno smartphone non ancora esistente né tantomeno annunciato: una sorta di concept sul quale però gli ingegneri Samsung stanno sicuramente lavorando.

Le fattezze precise del dispositivo sono state volutamente tenute nascoste, ma il gadget ricorda molto da vicino i vecchi telefonini a conchiglia diventati popolari nell’era pre-smartphone.

L’idea alla base è di creare un prodotto più compatto di un normale smartphone e che possa essere usato in modi alternativi: un telefono simile piegato in due sarebbe più facile da infilare in tasca, mentre con il display a formare un angolo di 90 gradi potrebbe essere più facile riporlo su un ripiano, per utilizzarne comodamente la videocamera frontale o il display usando la parte rimasta adesa alla superficie di appoggio come piedistallo.

Purtroppo Samsung non ha fornito dettagli sullo stato di avanzamento di questo progetto: il concept mostrato potrebbe insomma essere la rumoreggiata variante compatta e (leggermente) più economica dell’attuale Galaxy Fold prevista per l’anno prossimo o essere un prodotto alternativo in arrivo più in là nel corso dell’anno, ma potrebbe anche non vedere mai la luce.

Nel frattempo un’altra azienda ha intenzione di presentare a breve al mondo qualcosa di molto simile: si tratta di Motorola, che per il 13 novembre ha in programma un evento durante il quale svelerà la nuova edizione con display pieghevole del leggendario telefonino a conchiglia Moto Razr dei primi anni 2000.

