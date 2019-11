Grande Barriera Corallina, rilasciati in mare milioni di “baby coralli” per salvarla

Per ripopolare alcune parti danneggiate della Grande Barriera Corallina australiana, letteralmente soffocate da infestazioni di alghe, sono state rilasciate in mare milioni di larve di coralli, che hanno già iniziato a insediarsi nella loro nuova casa.

Nei prossimi mesi, se tutto andrà secondo i piani degli scienziati, daranno vita alle splendide e delicate creature multicolori che caratterizzano il reef più spettacolare e minacciato del pianeta.

La Grande Barriera Corallina australiana, inserita tra i patrimoni mondiali dell’UNESCO, è infatti esposta ai sempre più pressanti rischi dei cambiamenti climatici, e in particolar modo alla conseguente acidificazione dell’acqua marina, che determina il famigerato fenomeno dello sbiancamento dei coralli, a causa della “fuga” delle alghe che vivono in simbiosi con essi.

Ma non tutte le alghe sono benefiche per i coralli. In alcune aree del reef australiano, che si estende per circa 2.300 chilometri al largo del Queensland, l’inquinamento scaturito dalle operazioni di dragaggio e dal continuo afflusso di nutrienti in mare ha fatto aumentare in modo significativo il numero di alghe.

Sono state registrate vere e proprie esplosioni di questi organismi, che mettono a repentaglio i delicati equilibri dell’ecosistema corallino. Il numero soverchiante di alghe sta infatti soffocando i coralli, e gli scienziati hanno deciso di intervenire per provare a salvare le porzioni di reef più a rischio.

Nello specifico, i biologi marini dell’Università Croce del Sud, dell’Università James Cook e dell’Istituto Australiano di Scienze Marine (AIMS) si sono concentrarti su cinque aree nei pressi di Magnetic Island, sita a una decina di chilometri a largo di Townsville, dove il reef sta soffrendo particolarmente.

di Andrea Centini, fanpage.it