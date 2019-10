Playstation 5 esce a Natale 2020. Come sarà il nuovo controller

Svelate anche le caratteristiche del nuovo controller. Ora si attendono le mosse della rivale Microsoft che dovrebbe debuttare anche lei nel 2020 con una nuova macchina da gioco.

Ora c’è la conferma ufficiale. Sony ha confermato che la sua prossima console si chiamerà PlayStation 5 (e su questo punto i dubbi erano pochi ndr) e che debutterà sul mercato a Natale 2020. In una intervista a Wired America Jim Ryan il ceo di Sony Interactive Entertainment ha svelato le caratteristiche del nuovo Dualshock 5. Il controller della nuova macchina da gioco possiede due novità. Un sistema aptico che sostituisce la tecnologia di vibrazione “Rumble” e promette feedback differenti a secondo di quello che accade nel gioco. E una novità chiamata “Adaptive Triggers” che garantisce una maggiore sensazione di precisione dei due “grilletti” L2/R2. Il manager della multinazionale giapponese ha tenuto a precisare che la Ps4 continuerà a essere supportata lato software con produzioni videoludiche tripla A come Death Standing, The Last of Us e Ghost of Tsushima.

Lato hardware ad oggi sappiamo che la console supporterà il ray tracing , una tecnologia usato finora solo nei Pc per la gestione dell’illuminazione e degli effettu audio negli ambienti digitali del gioco. Sappiamo che i giochi saranno distribuiti in formato digitale e attraverso i nuovi dischi Blu-ray da 100Gb e che la grafica sarà naturalmente in 4K. Nuovi dettagli usciranno nelle prossime ore. Ora manca l’annuncio di Microsoft che è pronta a ufficializzare la sua nuova console, immaginiamo sempre entro la fine del 2020.

Curiosamente, la notizia della data di uscita di Ps4 è arrivata pochi giorno dopo l’annuncio del presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Shawn Layden di lasciare Playstation. Il “matrimonio” era durato 32 anni. Layden è stato un papà di Ps4.

