Gangi (Wind Tre): Lavoro, serve patto tra imprese, istituzioni e sindacati

“Rafforzare il patto di responsabilità tra aziende, parti sociali, istituzioni e lavoratori per gestire il cambiamento in atto secondo principi di sostenibilità ed inclusione. In questo scenario, il contratto di espansione e la costituzione di fondi strutturali rappresentano efficaci strumenti di politica attiva del lavoro per accompagnare il processo di trasformazione digitale delle aziende del settore”. Lo ha detto Rossella Gangi – Direttore Risorse Umane di Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg – al convegno ‘La gestione della trasformazione digitale: nuovi strumenti per lo sviluppo e la sostenibilità del lavoro’, presso il Ministero Economia e Finanze, presente anche il viceministro dell’Economia Laura Castelli. In primo piano il tema della necessità di assumere nuove professionalità e di intervenire sulle competenze attraverso consistenti piani di reskilling e upskilling, utilizzando i finanziamenti europei, per adeguarle alla profonda evoluzione tecnologica.