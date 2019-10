ANIA SAFE su Linkedin per affrontare i grandi temi di attualità per imprese e professionisti

ANIA SAFE è social. La società di servizi e formazione controllata da ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), sbarca su Linkedin per affrontare i grandi temi di attualità per le aziende: dalla cybersecurity ai cambiamenti climatici, dalla trasformazione digitale al recepimento delle nuove normative. E’ stato scelto Linkedin perché è il social più adatto alla diffusione e promozione di servizi e iniziative per i professionisti. A loro, infatti, sono rivolti tutti i progetti e le attività di ANIA SAFE, che verranno approfondite con l’ausilio di dati, statistiche e analisi dei trend di mercato.

ANIA SAFE, società nata a dicembre 2018, offre servizi innovativi per migliorare l’efficienza e l’operatività delle imprese, organizza incontri e workshop di aggiornamento e formazione professionale, promuove studi e ricerche dedicate al mondo assicurativo e finanziario.