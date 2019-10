Apple ha ritirato l’app HKmap.live dopo le accuse dei media statali cinesi di sostenere la protesta attraverso l’applicazione che permette ai manifestanti di Hong Kong di tracciare le attività della polizia.

“L’app è stata utilizzata in modo da mettere in pericolo le forze dell’ordine e i residenti di Hong Kong”, afferma lo sviluppatore in una nota diramata via Twitter.

Adnkronos