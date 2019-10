Ryanair, da Trieste Airport due nuovi voli estivi 2020 per Cagliari e Malta

Annunciate da Ryanair due nuove rotte per la prossima stagione estiva in partenza da Trieste Airport per Cagliari e Malta con 4 nuovi collegamenti settimanali. Diventeranno così sei le destinazioni proposte per lo scalo del Friuli Venezia Giulia: oltre alle rotte per Bari, Catania, Londra Stansted e Valencia, si conferma il collegamento per Malta, mentre torna, dopo alcuni anni, il volo sul capoluogo sardo. Il volo Trieste–Malta partirà il 27 ottobre con due frequenze settimanali il mercoledì e la domenica e proseguirà nell’estate 2020 con partenza da Trieste Airport il giovedì alle 17.35 e la domenica alle 17.25. Il volo per Cagliari opererà dal 2 aprile 2020 con due frequenze settimanali in partenza il giovedì alle 20.05 e la domenica alle 17.40. I biglietti per entrambe le destinazioni sono prenotabili sul sito della compagnia aerea www.ryanair.com . “Siamo lieti – afferma Chiara Ravara Head of Sales & Marketing di Ryanair – di lanciare la nostra programmazione da Trieste per l’estate 2020, che include 6 rotte in totale, 16 frequenze settimanali e 2 nuove rotte: Malta, in estensione dalla stagione invernale e Cagliari; entrambi i collegamenti saranno operati con 2 voli a settimana”.