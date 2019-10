Il fondo Progress Tech Transfer investe in WaterView

“Progress Tech Transfer” – il fondo lanciato da MITO Technology lo scorso gennaio e finalizzato alla valorizzazione delle tecnologie nel campo della sostenibilità – annuncia il suo primo investimento, con l’ingresso nel capitale di WaterView – società spin off del Politecnico di Torino, che ha sviluppato una soluzione per l’analisi in tempo reale delle condizioni meteo a partire dalle immagini di telecamere normalmente installate su infrastrutture.

L’investimento, del valore complessivo di 870 mila euro, è stato realizzato da MITO Technology attraverso il fondo Progress Tech Transfer per 720 mila euro e per ulteriori 150 mila euro da Liftt.

WaterView utilizza tecnologie in un ambito a forte impatto sociale, unendo l’utilizzo di big data, immagini e sensori smart per fornire un monitoraggio meteorologico “intelligente” con funzioni preventive (prevedere precipitazioni nevose e/o grandinate, tracciare l’andamento delle temperature, presenza di nebbia e superfici bagnate o nevose) a enti locali, società che gestiscono reti stradali e infrastrutture, e aziende che operano nell’ambito energetico.

“Con il fondo Progress Tech Transfer abbiamo scelto di investire in questo progetto – ha dichiarato Francesco De Michelis, Amministratore Delegato di MITO Technology – perché WaterView sviluppa soluzioni che, derivando dalla ricerca pubblica, sposano in pieno la nostra mission: colmare un vuoto nel mercato del capitale di rischio, supportando progetti con forte connotazione tecnologica che ambiscono a offrire risposte in tema di sostenibilità ambientale, energetica, climatica, produttiva, industriale, logistica, sociale e finanziaria”.

“WaterView sta vivendo un momento di forte crescita – dichiara Paola Allamano (nella foto), amministratore delegato di WaterView – Dopo aver sviluppato l’innovazione tecnologica in un’idea di business che ha da subito incontrato il favore dei primi clienti tra i gestori delle grandi infrastrutture stradali ed energetiche, siamo orgogliosi di aver avuto la fiducia di Progress Tech Transfer e di Liftt, il loro contributo sarà decisivo per sviluppare ulteriormente i nostri prodotti e servizi e per entrare in nuovi mercati”.