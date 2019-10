Fuga dalla moglie. Un romano ha preferito evadere dai domiciliari che stare in casa con la consorte: “Facevo tutto io”

Il matrimonio è peggio della galera? Per un 49enne romano, sì. Il poveretto ha preferito fuggire dagli arresti domiciliari, che stare in casa con la moglie. “Meglio il carcere che stare a casa con mia moglie… faccio tutto: lavo, stiro e tutto quello che succede in casa è sempre colpa mia..” così ha spiegato la sua fuga agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo. Arrestato per evasione ma giudicato non punibile per particolare tenuità del fatto, l’uomo ha chiesto e ottenuto di non scontare gli arresti presso la propria abitazione: è stato trasferito presso una associazione onlus.