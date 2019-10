Italgas, si aggiudica gestione servizio gas a Castel San Giorgio

Italgas si è aggiudicata la gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nel comune di Castel San Giorgio (Salerno) per i prossimi 12 anni. L’attuale rete gas di Castel San Giorgio, informa una nota, si estende per circa 40 chilometri a servizio di circa 1.300 utenze. Con questa aggiudicazione Italgas rafforza la presenza nell’Atem Salerno 3, nonché il proprio ruolo in Campania dove la storica presenza consentirà importanti sinergie con i nuovi asset. Gli elementi salienti dell’offerta, che hanno permesso premiato la proposta di Italgas, consistono in nuovi investimenti per circa 4 milioni di euro finalizzati all’estensione della rete verso aree non ancora raggiunte dal servizio, al potenziamento e alla digitalizzazione delle infrastrutture, al miglioramento della qualità e della sicurezza. L’aggiudicazione della gara a Italgas rappresenta il riconoscimento della bontà del piano di trasformazione digitale che la società sta implementando sulle reti gestite e sui processi aziendali.