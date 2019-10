Brutto semestre per Bio-on, la perdita è più che triplicata

Bio-on, società attiva nel settore delle bioplastiche PHAs e della nuova chimica verde ha chiuso il primo semestre con una perdita più che triplicata da 2,96 a 10,14 milioni di euro. Il totale dei ricavi è pari a 917.000 euro, di cui 767.000 realizzati con terzi, rispetto ad un totale ricavi del primo semestre 2018 pari a 6,123 milioni. L’Ebitda risulta negativo per 4,94 milioni di euro (era negativo per 2,37 milioni nello stesso periodo 2018). La diminuzione dei ricavi nel semestre, si legge in una nota, “è dovuta alla scelta aziendale di rallentare nella prima parte dell’anno 2019 le attività di licensing nell’ottica di sviluppo dell’attività produttiva diretta, scelta con conseguenti implicazioni sulle attività di investimento e sviluppo”.