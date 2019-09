Eventi, contest, seminari: HostMilano 2019 fa il “tutto esaurito”

Centinaia di appuntamenti al salone internazionale dell’ospitalità professionale in programma nel polo espositivo di Fiera Milano dal 18 al 22 ottobre con oltre 2.100 espositori provenienti più di 50 Paesi

Tutto esaurito per gli eventi a HostMilano 2019, la manifestazione internazionale in programma nel polo espositivo di Fiera Milano dal 18 al 22 ottobre con oltre 2.100 espositori provenienti più di 50 Paesi, grande hub dell’ospitalità professionale che unisce in modo unico la presentazione di tecnologie e prodotti all’evoluzione delle tendenze. Dal bar alla pasticceria, dalla ristorazione al gelato, dalla tavola all’arredo, l’agenda di HostMilano propone centinaia di appuntamenti ed eventi.

E oltre a campionati nazionali e internazionali, show-cooking di chef stellati, creazioni di pasticcieri e cake designer, esibizioni dei migliori baristas e bar tender, tra i padiglioni e gli stand si tengono approfondimenti d’attualità: dalla formazione alla sostenibilità , dalle tecniche di comunicazione e vendita.

SMART LABEL, HOST INNOVATION AWARD

Il futuro dell’ospitalità professionale è SMART Label, Host Innovation award, il concorso di Fiera Milano e HostMilano, in collaborazione con Poli.Design, Consorzio del Politecnico di Milano con il patrocinio di Adi-Associazione Italiana per il Disegno Industriale.

Anche quest’anno, a valutare il tasso di innovazione e le “soluzioni più intelligenti”, sarà una giuria composta da 7 esponenti, tra docenti universitari, professionisti ed esperti italiani ed esteri, di grande esperienza nell’ambito del design, dell’ospitalità e del risparmio energetico, tra cui il maestro dei pasticceri italiani, Iginio Massari.

La giuria sceglierà i prodotti, i servizi e le iniziativa candidate sulla base di efficienza delle funzioni del prodotto o di servizio, efficacia delle prestazioni del prodotto o fruibilità del servizio, innovazione delle modalità di fruizione delle tecnologie e vantaggi per l’utenza.

Una scelta che per quest’anno ha portato a selezionare, tra le 214 candidature presentate, 47 progetti per Smart Label (la categoria che premia i prodotti con contenuto innovativo); 6 per Innovation (prodotti che propongono il superamento di trend consolidati), 3 per Green Smart Label (prodotti con caratteristiche di ecosostenibilità)

Novità, nell’ambito del progetto Smart Label, i Design Talks: sette seminari di aggiornamento professionale per architetti, esperti e operatori del settore con un focus sulla trasformazione digitale.

Arriva anche l’attesa new-entry Pasticceria di lusso nel mondo by Iginio Massari appuntamento che, sotto la supervisione del maestro (anche protagonista in prima persona di alcune dimostrazioni e “talk”), darà vita a showcooking, seminari e degustazioni alla presenza di una ventina tra le più importanti star mondiali della pasticceria.

RISTORAZIONE PROFESSIONALE: ACADEMY, DIBATTITI, DEGUSTAZIONI

I consulenti di Fcsi–Foodservice Consultants Society International, l’associazione sinonimo di “innovazione” a livello globale, che ancora una volta ha scelto HostMilano come il palcoscenico per presentare agli addetti ai lavori tutto ciò che significa “novità” nel mondo dell’hospitality. In agenda presentazioni, workshop e tavole rotonde: dalla consulenza e l’utilizzo degli strumenti social media alle nuove opportunità di business sui mercati, dall’organizzazione di grandi eventi alla valorizzazione del rapporto di partnership tra cliente e consulente, fino alla sostenibilità e la green economy. Esperti nazionali e internazionali discuteranno sul tema Food and Hospitality in the Future.

Restaurant engineering – Evoluzione del Mondo del Fuoricasa vista da Dietro le quinte, è invece lo spazio dedicato al mondo della Ristorazione… a 360° a cura di Apci-Associazione professionale cuochi italiani che darà voce a chef blasonati, ospiti vip, partner istituzionali fra showcooking, degustazioni e dibattiti. E alla Academy della Federazione Italiana Cuochi, una cucina in design realizzata dai partner tecnici di Fic ospiterà dimostrazioni culinarie, video e tavole rotonde.

PANETTONE E PANE, ARTE BIANCA

Debutta il Panettone World Championship, sfida promossa dal gruppo Maestri del Lievito Madre che premierà i migliori panettoni artigianali a livello internazionale e promuoverà l’eccellenza della pasticceria italiana.

Il pane è al centro dell’area dell’Associazione Panificatori di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza: laboratori con maestri del territorio provenienti dalle diverse regioni d’Italia, ciascuno con le proprie specialità; convegni con chef stellati ed esperti nutrizionisti. Giornalisti e food blogger di tutto il mondo parleranno del pane nei social. Previsto anche un FuoriHost con eventi sul territorio che spiegheranno tutto ciò che riguarda la lavorazione del pane e un aperitivo speciale alla Casa del Pane, ai Caselli di Porta Venezia a Milano.

In Fiera, nell’area dedicata da Host all’arte bianca, tradizionale appuntamento con il Campionato europeo della pizza, a cura di Pizza e pasta italiana e Scuola italiana pizzaioli. Chiude il panorama lo Show-cooking presentato dai soci pastai di APPaFre. Infine l’Associazione Produttori Pasta Fresca della Piccola e Media Impresa presenteranno “live” le loro creazioni.

BAR E CAFFÈ, IL CHICCO PROTAGONISTA

Gli eventi dedicati al caffè prendono il via con To Cofee, a cura di Andrej Godina e dell’associazione Umami Area che ha al centro la sostenibilità di filiera. Da non perdere il Gran Premio della Caffetteria Italiana a cura di Aicaf Accademia Italiana Maestri del caffè e Altoga- Associazione nazionale torrefattori e Importatori di caffè e grossisti alimentari: a sfidarsi saranno i migliori baristi tricolori. E ci sarà, in collaborazione con Aicaf, il World Latte Art Battle Championship, la sfida tra i migliori latte artist italiani e internazionali provenienti da oltre 10 Paesi .

Un format itinerante, che si muoverà attraverso i vari stand che aderiranno all’iniziativa. Coffee Addition, a cura di Gianni Cocco, Aicaf e Altoga propone un tour itinerante fra gli stand con master per gli operatori professionali.

Fipe- Federazione italiana pubblici esercizi dà vita a Flair & Mixology h 24, banco bar con diverse postazioni per dimostrare la differente professionalità tra barista, barman e bartender.

Formazione e intrattenimento, con la presenza di numerosi ospiti sia nazionali che internazionali: dal trend dei prodotti naturali a quelli vegetariani, dai superfood al Km 0, la rivista Mixer insieme a Planet One, saranno presenti a Host 2019 con Gli aromi del Food & Beverage dove all’attenzione di gestori e clienti un nuovo tipo di consumo legato a concetti di naturalità, benessere e consapevolezza.

TAVOLA, ARREDO, TECNOLOGIA

Un laboratorio di valori positivi dove sperimentare nuovi paradigmi dell’ospitalità. È Futurbar-HotelRevolution di Massimo Mussapi, l’iniziativa speciale che propone attraverso prodotti, idee e suggestioni sorprendenti i valori fondanti di un Manifesto della Nuova Ospitalità, teso a ridefinire concetti come lusso, low cost, sharing, comfort, empatia e sinergia con il territorio.

Ma HotelRevolution sarà anche un modo nuovo di esporre: i prodotti delle tante importanti aziende che partecipano saranno “raccontati” singolarmente per far emergere con chiarezza punti di forza e utilità pratiche.

LA FOOD-TECHNOLOGY LOUNGE

Spazio dove conoscere, incontrare, aggiornarsi Food-Technology Lounge, a cura di Anima ed Efcem Italia è il punto di riferimento per le tecnologie made in Italy di Food e Ho.Re.Ca. Un luogo dove scoprire non solo le migliori tecnologie alimentari di Anima Confindustria Meccanica Varia e di Efcem Italia (oltre alle sinergie dei partner Icim ed Eurovent), ma anche dove partecipare a incontri, aggiornamenti tecnico-normativi, appuntamenti business e approfondimenti sui trend del mercato.

di Alberto Taliani, ilgiornale.it