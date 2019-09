iPhone & Co.: aggiornate al più presto

Nuovi aggiornamenti di sicurezza per Apple. La casa di Cupertino ha rilasciato upgrade “che risolvono diverse vulnerabilità in iOS, tvOS, watchOS, Safari e Xcode e altri prodotti” fanno sapere gli esperti del CERT – Computer Emergency Response Team.

In particolare, “gli aggiornamenti riguardano i seguenti sistemi operativi e applicativi Apple: iOS 13, iOS 13.1 e iPadOS 13.1 (iPhone 6s e successivi, iPad Air 2 e successivi, iPad mini 4 e successivi e iPod touch 7a generazione); tvOS 13 (Apple TV 4K e Apple TV HD); watchOS 5.3.1 (Apple Watch Serie 1 e successivi); watchOS 6 (Apple Watch Serie 3 e successivi); Safari 13 e Safari 13.0.1 (macOS Mojave 10.14.6 e macOS High Sierra 10.13.6) e Apple TV Software 7.4 (per la terza generazione)”. Inoltre, si consiglia di aggiornare anche Xcode 11.0 – strumento di sviluppo per la creazione di applicazioni iOS, watchOS, e tvOS – per macOS Mojave 10.14.4 e successivi e iTunes 12.10 per Windows.

Al momento, ricordano infine gli esperti, “non sono ancora disponibili i dettagli delle vulnerabilità risolte” ma “si raccomanda di scaricare e applicare gli aggiornamenti di sicurezza messi a disposizione da Apple il più presto possibile“.

Adnkronos