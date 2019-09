La Sicilia omaggia Leonardo Sciascia

Il Centro di ricerca per la narrativa e il cinema presieduto da Egle Palazzolo, nel trentennale della morte, mercoledì rende omaggio a Leonardo Sciascia con una giornata ricca di iniziative legate in particolar modo ai rapporti che lo scrittore intrattenne con il cinema. Sotto il titolo “Leonardo Sciascia: l’uomo e lo scrittore. Tra narrativa e cinema, saggistica e giornalismo, impegno civile e pensiero critico”, si svolgerà a Palermo, con il sostegno della Banca Popolare Sant’Angelo e il patrocinio dell’Assemblea Regionale siciliana. Clou della giornata un incontro alle 17.30 a Palazzo Petyx, con la partecipazione Marcello Benfante, Maurilio Catalano, Maria Lombardo, Franco Nicastro e Anna Maria Sciascia, per riflettere, oltre che sull’uomo, sulle sfaccettature complesse e molteplici che si sono determinate nelle relazioni tra lo scrittore e gli autori cinematografici. La giornata inizia alle 9.30 al Cinema De Seta dei Cantieri culturali alla Zisa con una conversazione aperta agli studenti a cura di Laura Busetta, Gaetano De Bernardis Giovanni Massa e Egle Palazzolo e con la proiezione del film in pellicola 35 mm. A ciascuno il suo di Elio Petri (1967) tratto dall’omonimo romanzo di Sciascia. Alle 21, sempre al Cinema De Seta, proiezione della versione restaurata di Todo Modo di Elio Petri (1976), tratto dall’omonimo romanzo di Sciascia.