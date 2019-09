Caos metro a Roma, passeggeri a piedi in galleria per guasto. Al buio stazione Termini

Mattinata di caos nella metro a Roma. A piedi per centinaia di metri sotto la galleria della metropolitana a Roma. E’ quanto segnalato da alcuni passeggeri, i quali hanno riferito che i vagoni sono stati evacuati a causa di problemi tecnici. Il treno si è fermato nella galleria tra le fermate della linea B, Circo Massimo e Colosseo. Per raggiungere quest’ultima, i passeggeri sono poi scesi – in centinaia secondo quanto riferito – a piedi in galleria, illuminata dalle luci di emergenza. A riferisce Atac su twitter, la linea B è bloccata tra Castro Pertorio e San Paolo.

Lungo la metro A, a Termini, per quasi due ore banchine e scale mobili sono rimaste al buio per un problema all’impianto di illuminazione. Dopo l’intervento dei tecnici l’illuminazione è tornata regolare.

Sono state attivate le luci di emergenza. La stazione – fanno sapere da Atac – è regolarmente aperta ai viaggiatori e le scale mobili sono attive. Proteste sui social da parte degli utenti.

ANSA