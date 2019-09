Hong Kong vorrebbe acquistare la Borsa di Londra

La notizia ha dell’incredibile: la Borsa di Hong Kong lancia un’offerta di acquisto per la Borsa di Londra, la mitica London London Stock Exchange. Hong Kong vorrebbe comprarla per 36,6 miliardi di dollari (in euro, sono oltre 33 miliardi di euro). A fare dono di questa notizia è stata proprio l’attrice protagonista della vicenda, la Hong Kong Exchange and Clearing (Hkex) in un nota pubblicata ieri. Secondo Hkez, l’acquisto “rafforzerebbe entrambe le attività, le posizionerebbe meglio per innovare attraverso i mercati e le geografie e offrirebbe a partecipanti e investitori una connettività senza precedenti sul mercato globale”. Oggi la Borsa di Londra conferma la notizia, affermando di avere ricevuto “una proposta non richiesta, preliminare e altamente condizionata per acquisire l’intero capitale azionario di LSEG”. Per ora la Borsa di Londra non dice né sì né no, il suo consiglio di amministrazione pertanto prenderà in considerazione la proposta e a tempo debito renderà nota quanto è stato deciso. Come andrà a finire? Non possiamo fare previsioni, ma solo restare in attesa di sviluppi futuri.