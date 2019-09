Sony rilancia il walkman a 40 anni dall’uscita

All’Ifa di Berlino, riproduce virtualmente movimento del nastro

Operazione nostalgia per Sony. A 40 anni dal lancio del Walkman, lo storico dispositivo che ha cambiato il modo di fruire la musica in mobilità, arriva una edizione limitata che riproduce virtualmente il movimento del nastro. Il nuovo riproduttore musicale è stato lanciato all’Ifa, la fiera tecnologica in corso a Berlino.

Il nome del modello è NW-A100TPS e si rifà all’iconico modello TPS-L2 rilasciato per la prima volta nel mercato nel luglio 1979, che ha segnato un’epoca culturale e commerciale negli anni Ottanta. Esteticamente i due modelli somigliano, ma il dispositivo non può riprodurre le tradizionali musicassette: il movimento del nastro, infatti, è virtuale e riprodotto dal display HD da 3.2 pollici. Il nuovo modello, poi, è in grado di riprodurre i formati audio più diffusi e può archiviare fino a 16 GB di dati e permette anche l’ascolto della musica in streaming. E non sarà necessario portare una scorta di pile in tasca, poiché il nuovo Walkman ha una batteria che promette un giorno di musica. Purtroppo il prezzo non è proprio alla portata di tutti.

Era il 1 luglio del 1979 quando Sony introdusse sul mercato il lettore di musicassette, che sarebbe diventato una delle creazioni tecnologiche di maggior successo. Il primo modello, di colore blu e argento, fu lanciato in Giappone il 1 luglio del 1979 e venduto all’equivalente di 150 dollari. L’anno successivo arrivò anche negli Stati Uniti. E divenne l’icona della generazione degli anni Ottanta grazie ad una scena del film Il tempo delle Mele, in cui Sophie Marceau indossava un paio di cuffie e ascoltava musica romantica da un Walkman nella baraonda di una festa, assieme al suo fidanzato. Poi il declino a partire dal 2001 con l’avvento della musica digitale e l’iPod, infine il Walkman fu mandato in pensione definitivamente nel 2010.

