Frammenti di un Boeing 787 della Norwegian cadono su Fiumicino: danni ma nessun ferito

Il volo era appena decollato da Roma per Los Angeles quando ha avuto un problema al motore ed è tornato indietro per un atterraggio d’emergenza

Frammenti di un aereo della compagnia Norwegian, appena decollato dall’aeroporto ‘Leonardo da Vinci‘, sono caduti su tetti ed alcune auto nella zona di Fiumicino, subito dopo il decollo dall’aeroporto. Non ci sono stati feriti ma alcune auto hanno subito leggeri danni ai vetri. La zona maggiormente colpita è quella tra Fiumicino e Isola Sacra, in particolare l’area attorno a via Mariotti. Sul posto sono subito arrivati i vigili urbani, la Protezione civile, i vigili del fuoco in servizio allo scalo e alcune pattuglie della Polizia e dei carabinieri. Da un primo accertamento sono state censite 25 auto e 12 abitazioni coinvolte nell’incidente. Diversi i vetri infranti, danni anche ai tetti di alcune abitazioni.L’aereo, un Boeing 787 con 298 passeggeri a bordo e diretto a Los Angeles, è stato costretto a tornare subito indietro per un problema al motore e durante un atterraggio d’emergenza ha perso i frammenti, alcuni grandi fino a 5 centimetri.L’atterraggio d’emergenza è stato portato a termine senza problemi sulla pista numero 16 destra alla presenza dei mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco schierati a bordo pista, come previsto in questi casi, pronti ad intervenire in caso di necessità. I passeggeri, ha fatto sapere la società Adr che gestisce lo scalo, sono stati tutti riprotetti su altri voli con destinazione gli Stati Uniti.L’Enac sta facendo degli accertamenti. Anche l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, Ansv, ha disposto l’invio di un proprio investigatore presso lo scalo romano per lo svolgimento di un sopralluogo operativo.Sul caso è stato aperto un fascicolo.I passeggeri a quanto si è appreso sono stati fatti scendere normalmente dal velivolo, che ora è in fase di ispezioni da parte dei tecnici. Sul posto carabinieri, polizia, vigili urbani e protezione civile.Americo Scaccia, che abita a Fiumicino, racconta su Facebook: “Abito dove è successo. Per poco cecava un occhio a mia nipote. Sono passati vicinissimi, lei si è accorta in tempo che stavano arrivando i frammenti. Per fortuna non ci sono feriti ma molti danneggiamenti di auto”.Davide Gandini, contattato da Repubblica, racconta: “Mi trovavo in via Opacchiasella a Fiumicino quando ho visto cadere dei frammenti, alcuni di media grandezza, sulle case e sulle macchine”. Continua Gandini: “C’è stata molta paura, quei frammenti potevano uccidere qualcuno. Ma per fortuna sono stati attimi. Ero con un mio amico che ha una palestra lì e vicino a noi altri due passanti. Ci siamo riparati d’istinto. Ho subito capito di cosa si trattava perché lavoro in aeroporto come impiegato della centrale operativa. Secondo me erano pezzi di motore e rivestimenti del motore. Non enormi, per fortuna”.Sul caso interviene anche il il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “Cadono pezzi di aereo dal cielo addosso alla gente, la questione è seria. Un uomo è stato sfiorato da un oggetto incandescente a Isola Sacra, per fortuna si è solo spaventato e non è stato ferito, altri frammenti hanno colpito le macchine. Le verifiche sono in corso, poteva andare molto peggio”.”Gli aerei passano a poca distanza dalle case a Isola Sacra, Coccia di Morto, Fregene, bisogna fare un punto serio di fronte a questa situazione, serve un tavolo per decidere cosa fare e stilare nuove regole”, conclude Montino.In tarda serata la compagnia aerea Norwegian ha rilasciato una nota spiegando che il “volo DY 7115 da Roma Fiumicino a Los Angeles ha avuto un problema tecnico alcuni minuti dopo il decollo questo pomeriggio alle ore 16.27, ora locale di Roma. L’aeromobile è quindi rientrato presso l’aeroporto di Fiumicino dove è atterrato in completa sicurezza”.”Tutti i 298 passeggeri a bordo del volo sono attualmente presso il terminal di Fiumicino, – precisa Norwegian – dove lo staff della compagnia e dell’aeroporto si stanno prendendo cura di loro. A bordo del volo erano impiegati 9 cabin crew e 3 piloti”. La compagnia sta cercando co n la vollaborazione della ocietà Adr che gestisce lo scalo, di riproteggere i passeggeri su altri voli con destinazione gli Stati Uniti.”La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio è la priorità assoluta per Norwegian. – garantisce l’azienda – La compagnia sta collaborando con Aeroporti di Roma e le autorità locali preposte per investigare sull’accaduto. Per questo motivo la compagnia non può rilasciare alcuna ulteriore dichiarazione in merito all’accaduto”.

Flaminia Savelli, repubblica.it