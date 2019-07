Editoria, torna “Raspelli Magazine”

E’ online il secondo numero della nuova pubblicazione gratuita RASPELLI MAGAZINE: le eccellenze eno-gastronomiche del Belpaese, raccontate dal giornalista Edoardo Raspelli, il “cronista della gastronomia”, da cui la testata prende il nome. Ristoranti e attività ricettive, storie di cuochi, eventi enogastronomici, trovano spazio nelle pagine del “Raspelli Magazine”. Il tutto è nato tra il milanese Edoardo Raspelli e la ABCDesign99 di Stefano Piavani, nell’ufficio di Romano di Lombardia (Bergamo). In questo secondo numero il racconto illustrato fatto da Edoardo Raspelli dopo la prova diretta in tre ristoranti (Edelweiss, di Crodo,VB; Guido, di Rimini; la Masseria Potenti, di Manduria,TA) con le immagini dei piatti assaggiati e fotografati da Edoardo Raspelli nei suoi test da “inatteso cliente qualunque pagante”. Grandi fotografie anche per gli alberghi testati e raccontati.In questo secondo numero: l’hôtel Parigi,di Bordighera(IM); il Palace,di Milano Marittima,RA; Castello Tafuri,di Porto Palo di Capo Passero (SR). Poi si annunciano o si raccontano gli eventi cui Edoardo Raspelli ha partecipato in queste ultime settimane o che condurrà nelle prossime:la grande Cookery ,di Feriolo(VB),la Fiera del Fagiolo di Lamon (BL); la novità delle Miss Senza Trucco; i Creatori di Eccellenza nel Food, ideati dalla Confartigianato di Cuneo;il VIP Master di Tennis; la rubrica” Edoardo Raspelli in copertina” con gli articoli principali che parlano del cronista della gastronomia; la rubrica “A Tavola con Raspelli”, dedicata in questo numero a Liubetta Novari. Anche in questo numero, c’è uno spazio dedicato alla leggerezza con le ricette vegetariane e vegane di Maura Anastasia.