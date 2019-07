Coca Cola e Pepsi, per una volta, stanno dalla stessa parte: contro la plastica

Coca-Cola e PepsiCo, due tra i maggiori venditori di bottiglie di plastica al mondo, hanno preso posizione contro la Plastics Industry Association. La decisione arriva dopo che le aziende hanno assunto importanti impegni di sostenibilità in termini di uso, consumo e vendita della plastica. E soprattutto dopo che la Plastics Industry Association, il gruppo che riunisce i produttori americani di plastica ha preso a fare pressione per incoraggiare gli stati americani a rendere illegali i divieti di plastica.La questione va contro la policy di recente adottata dalle due aziende e soprattutto contro l’impressione di sostenibilità che entrambe vogliono trasmettere. In particolare entrambe le società di bibite stanno cercando di aumentare la quantità di plastica riciclata che usano nelle bottiglie e di migliorare le loro infrastrutture di riciclaggio. E dunque almeno in parte incompatibili con le policy di Plastic Industry Association.

Business Insider