Il teatro sorprende sempre

(di Tiziano Rapanà) Adoro il teatro ma non ci vado quasi mai, perché sono pigro e perché i titoli in cartellone sono sempre poco interessanti. Tuttavia la prossima stagione teatrale ha in serbo delle novità formidabili che vi segnalo. La prima riguarda Napoli, la bella metropoli meridionale che recentemente ha perso il grande Luciano De Crescenzo. A Napoli, nel prestigioso teatro Augusteo, andrà in scena il musical Cyrano scritto dal quel geniaccio di Riccardo Pazzaglia. Purtroppo il suo talento è stato brutalmente dimenticato, eppure per tanti motivi bisogna ricordarlo. Ve ne elenco alcuni: è autore di canzoni straordinarie (Lazzarella e Meraviglioso), ha scritto importanti libri di storia (ne cito solo uno, Garibaldi è stato qui), ha scritto e diretto film eccellenti (per e con De Crescenzo ha sceneggiato i primi due film di Bellavista ed ha pure diretto due film importanti interpretati da Franco e Ciccio, L’onorata società e Farfallon), è stato il pilastro di molte trasmissioni di Renzo Arbore… devo continuare? L’Italia come al solito dimentica i suoi figli più illustri. Comunque vi stavo parlando di Cyrano, che torna in scena dopo quarant’anni. Si tratta di un musical, ispirato all’immortale opera di Edmond Rostand, scritto da Pazzaglia con musiche e canzoni di Domenico Modugno, che ha dato corpo, voce e carisma al simpatico e valoroso spadaccino. Stavolta toccherà a Gennaro Cannavacciuolo interpretare Cyrano De Bergerac. E chi meglio di lui? Vi svelo una curiosità, Modugno andava pazzo per Gennaro. Apprezzava le sue grandi qualità di attore, cantante e ballerino. Forse non tutti sanno che Cannavacciuolo mise in scena negli anni ottanta uno spettacolo-omaggio all’arte e al talento di Modugno, che ricevette il plauso e l’ammirazione di mister Volare. Lo spettacolo sarà diretto da Bruno Garofalo e avrete possibilità di vederlo dal 5 al 15 dicembre. Non mi fermo a Cyrano, ma vi segnalo un’altra bella sorpresa teatrale che andrà in scena a Milano, al mitico teatro della Luna. Dal 24 ottobre al 17 novembre avrete la possibilità di vedere lo spettacolo The full Monty. Il nome immagino non vi sia nuovo, perché dello storico spettacolo di Broadway è stato tratto un film di grande successo. La versione che vedrete sarà una riedizione tutta nuova firmata e diretta da Massimo Romeo Piparo, il re mida dei musical italiani. Il cast è, come si usa dire, d’eccezione: ci saranno Luca Ward, Paolo Conticini, Gianni Fantoni (già presente nella precedente edizione), Jonis Bascir e Nicolas Vaporidis. La trama immagino la sappiate: tutto ruota ad un gruppo di disoccupati, costretti a fare gli spogliarellisti. Vi invito a non tenere conto più tanto del film inglese, perché come vi ho già detto Piparo ha in mente una riedizione rinnovata dello spettacolo. Vi aggiornerò su eventuali altri spettacoli in arrivo. Cyrano e Full Monty sono a mio avviso due spettacoli imperdibili, perché da un lato abbiamo il grande ritorno di un pezzo del teatro moderno sostenuto dal superbo talento di Gennaro Cannavacciuolo, e dall’altro abbiamo la riproposizione di uno spettacolo molto amato che ha registrato importanti incassi negli anni passati, che si ripresenta con un nuovo cast dall’eccelso livello attoriale.

