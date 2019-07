Barilla Pasta world championship, 14 chef in gara a Parigi

Approda per la prima volta all’estero il Barilla “Pasta World Championship”. Parigi, infatti, è la città scelta per ospitare la gara culinaria tra 14 giovani chef provenienti da tutto il mondo che si svolgerà il 10 e 11 ottobre 2019. Tema portante dell’ottava edizione della manifestazione è “The Art of Pasta” dove, accanto ai talenti della gastronomia, artisti di fama internazionale mostreranno come anche qualcosa di semplice, come un piatto di pasta, può essere reinterpretato e trasformato per diventare un vero e proprio capolavoro, un’opera d’arte.

Gli chef si confronteranno in tre sfide, Il Capolavoro, La Tela Bianca e Il Gran Finale per ottenere il titolo di “Master of Pasta”, vinto lo scorso anno dall’americana Carolina Diaz grazie ad una impeccabile rivisitazione di un grande classico come gli spaghetti al pomodoro. L’evento parigino al Pavillon Cambon, sarà un punto di incontro per foodies e appassionati di arte, che potranno ammirare la bellezza nei piatti e nel processo creativo delle ricette, tra cooking show, conferenze e spettacoli sull’Arte della pasta.

Il fatto di scegliere la capitale francese, inoltre, è dovuto anche al fatto che quest’anno ricorre il 50° anniversario di Barilla in Francia, dove, negli ultimi 6 anni, il Gruppo ha investito oltre 150 milioni di euro. Terzo mercato per volumi della pasta italiana, in Francia il consumo di spaghetti è raddoppiato rispetto a 25 anni fa fino a toccare gli 8 kg procapite; e se 9 su 10 mangiano pasta italiana, i Millennials la sanno cucinare al dente, cimentandosi in ricette più elaborate e innovative.

ANSA