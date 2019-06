Parte sfida 4.0 per aerospazio Campania

Accordo Dac-Ibm per formazione tecnologica a imprese

Il Distretto Aerospaziale della Campania e Ibm hanno siglato una partnership per supportare le imprese aerospaziali nel percorso di trasformazione digitale, attraverso percorsi di formazione mirata e altamente specializzata.

L’intesa tra il Dac e il colosso statunitense dell’informatica, presentata nello “Spazio Campania” a Milano, nasce “per supportare il trasferimento di conoscenza verso tecnologie abilitanti e metodologie che ci consentono di affrontare preparati la sfida dell’industria 4.0”, spiega il presidente del Distretto Aerospaziale della Campania, Luigi Carrino, evidenziando l’importanza della presenza delle imprese aerospaziali campane in uno spazio di operatività e visibilità nella città di Milano.

“Oggi si presenta un primo passo nella costruzione di percorsi di collaborazione con il distretto lombardo finalizzati alla valorizzazione del made in Italy – aggiunge l‘assessore alle Attività Produttive della Regione Campania, Antonio Marchiello -. Fare squadra è determinante per ottenere i risultati migliori in un’ottica di sistema Paese”. Nato lo scorso febbraio negli ex locali della Banca Nazionale dell’Agricoltura in Piazza Fontana, lo Spazio Campania è la vetrina permanente delle eccellenze regionali, frutto di una collaborazione tra Regione e Unioncamere Campania.

Ansa.it